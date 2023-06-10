ABD'de çöp sıkıştırma odasında 30'lu yaşlarda kadın cesedi bulundu

ABD'nin Manhattan bölgesinde bir apartman binasının çöp sıkıştırma odasında 30'lu yaşlardaki kadın çıplak şekilde ölü bulundu. Kadının kimliği ve olayın ayrıntıları henüz netleşmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. New York'un Manhattan bölgesinde sabah saatlerinde, bir apartmanın çöp sıkıştırma odasında 30'lu yaşlarında bir kadın ölü olarak bulundu.

KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Çıplak olan kadının binanın sakini olup olmadığı bilinmiyor. Herhangi bir travma ve darp izinin olmadığını söyleyen polis, kadının kimliğini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ODAYA HERKES GİREBİLİYORMUŞ

Polis binadaki odaya herkesin erişiminin olduğunu belirtti. Kadının ölüm nedeni, Adli Tıp Ofisi tarafından belirlenecek.