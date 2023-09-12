Manavgat'ta Orman Yangını Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi D-400 kara yolu yakınlarında bulunan ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın büyüyüp yayıldı. İhbarla bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.