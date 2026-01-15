Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, eşi Rama Duwaji ile birlikte resmi konut Gracie Mansion'a taşındı. Mamdani, tarihi konutta bazı kişisel düzenlemelere gideceğini söylerken banyolara "taharet musluğu" taktırma fikriyle dikkat çekti.
- New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve eşi Manhattan'daki Gracie Mansion'a taşındı.
- Mamdani, Gracie Mansion'ın banyolarına taharet musluğu taktırdı.
- Mamdani, toplu taşıma kullanmaya devam edeceğini belirtti.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve eşi Rama Duwaji, Manhattan'daki tarihi Gracie Mansion'a resmen taşındı.
KONUT DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GELECEK
1942'den bu yana New York belediye başkanlarının resmi ikametgâhı olarak kullanılan konutun, Mamdani döneminde "halkın evi" yaklaşımıyla daha erişilebilir bir alan haline gelmesi hedefleniyor.
BANYOLARA TAHARET MUSLUĞU TAKTIRDI
Mamdani, taşınmanın ardından konutta bazı küçük değişiklikler yapmayı planladığını belirterek banyolara "taharet musluğu" taktırdığını açıkladı. Ayrıca bir kedi sahiplenmek istediğini, bunun için alerji tedavisi gördüğünü de söyledi.
TOPLU TAŞIMA KULLANMAYI SÜRDÜRECEK
Mamdani, Queens'te yaşadığı kiralık daireden taşınmasının güvenlik ve çalışma düzeni açısından gerekli olduğunu vurgularken, yaşam tarzının tamamen değişmeyeceğini ve toplu taşıma kullanmayı sürdüreceğini ifade etti.
TAHARET MUSLUĞU NE DEMEK?
Taharet musluğu, İslam kültürlerinde temizlik amacıyla yaygın olarak kullanılmakta bir temizlik sistemidir. Tuvalette yer alan bu sistem ile su doğrudan tuvalet içerisinde kullanılarak temizlik ihtiyacı giderilir. Taharet musluğu, tuvalet sonrası temizlik için sıklıkla tercih edilmekte olup hijyenik bir çözüm olarak kabul edilmektedir.