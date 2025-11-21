Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump, "Anlaşmazlıklarımız olabilir ama Mamdani'ye yardım edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırladı. İki lider baş başa görüşmenin ardından Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

TRUMP: MAMDANİ'YE YARDIM EDECEĞİZ

Seçim süresince ve seçildikten sonra da Mamdani'ye sert eleştiriler yönelten Trump, kameralar önünde ise destek verdi. Trump, "Anlaşmazlıklarımız olabilir ama Mamdani'ye yardım edeceğiz" dedi.

TRUMP, MAMDANİ'Yİ SINIR DIŞI ETMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, Mamdani için "Komünist deli" demişti. Ayrıca Mamdani'yi sınır dışı etmek ve New York'un fonlarını kesmekle tehdit etmişti.

Daha önce Trump, Fox News'e verdiği demeçte Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim" ifadesini kullanarak, Mamdani'den "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulunmuştu.

Belediye seçimin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz." demişti.

NEW YORK SEÇİMLERİ

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'in verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Kent, 9 milyona yakın nüfusa sahip.