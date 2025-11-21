Haberler

Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz

Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz Haber Videosunu İzle
Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Daha önce "komünist deli" dediği, sınır dışı etmek ve New York'un fonlarını kesmekle tehdit ettiği Mamdani için Trump bu sefer, " Anlaşmazlıklarımız olabilir ama Mamdani'ye yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'ye Beyaz Saray'da yardım edeceğini açıkladı.
  • Zohran Mamdani, 4 Kasım seçimlerinde 1 milyon 39 bin oy alarak New York Belediye Başkanı seçildi.
  • New York seçimlerinde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı ve bu 1969'dan bu yana en yüksek katılım oranı oldu.

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump, "Anlaşmazlıklarımız olabilir ama Mamdani'ye yardım edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırladı. İki lider baş başa görüşmenin ardından Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

TRUMP: MAMDANİ'YE YARDIM EDECEĞİZ

Seçim süresince ve seçildikten sonra da Mamdani'ye sert eleştiriler yönelten Trump, kameralar önünde ise destek verdi. Trump, "Anlaşmazlıklarımız olabilir ama Mamdani'ye yardım edeceğiz" dedi.

TRUMP, MAMDANİ'Yİ SINIR DIŞI ETMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, Mamdani için "Komünist deli" demişti. Ayrıca Mamdani'yi sınır dışı etmek ve New York'un fonlarını kesmekle tehdit etmişti.

Daha önce Trump, Fox News'e verdiği demeçte Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim" ifadesini kullanarak, Mamdani'den "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulunmuştu.

Belediye seçimin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz." demişti.

NEW YORK SEÇİMLERİ

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'in verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Kent, 9 milyona yakın nüfusa sahip.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

İmralı'ya AK Parti'nin göndereceği isim belli oldu
İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı

İmralı kararından sonra o ilde CHP binasına saldırı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Karacan:

Ayakta tutarak mesaj veriyor evangelist Trump.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Hint asıllı olmasın inanın yapmadığını bırakmazdı.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Oyun..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Birde İzmirin başına müslüman biri geçse

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZümra Yıldız:

Kripto para ticareti yapmak zorlu bir süreç olabilir, ancak güvenilir içgörülerle çalışmak istikrarlı kalmama yardımcı oldu. Nelson FY sayesinde, analizleri karmaşık trendleri anlamayı ve harekete geçmeyi kolaylaştırdı. Portföyümü 302.000 dolara çıkardım. Eğer siz de yatırım sektöründeyseniz, "Nildatrading" Telegram hesabından ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.