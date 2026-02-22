Malezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Malezya'da 619,8 kilometre derinlikte 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı