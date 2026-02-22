Haberler

Malezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Malezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Malezya'nın Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısında 619,8 kilometre derinlikte 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

MALEZYA'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Malezya'da 619,8 kilometre derinlikte 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
