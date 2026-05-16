Maldivler'de kurtarma operasyonuna katılan dalgıç da hayatını kaybetti

MALDİVLER'de su altı mağarasında dalış yaparken hayatını kaybeden 5 İtalyan turist için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında görev alan Maldivler Ordusu'ndan bir dalgıcın da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Maldivler'de su altı mağarasında dalış yaparken hayatını kaybeden 5 İtalyan dalgıcın cesetlerini çıkarmak için yapılan çalışmalarda görev alan bir askeri dalgıç da yaşamını yitirdi. Alimatha Adası açıkları bölgesinde, 14 Mayıs'ta su altı mağarasına tüplü dalış yapan 5 İtalyan dalgıç hayatını kaybetmiş ve kayıpların çıkarılması için operasyon başlatılmıştı. İtalyan basını, cesetlerin çıkarılması için görev yapan Maldivler Ordusu'ndan bir dalgıcın, dalış sırasında fenalaştığını ve hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı