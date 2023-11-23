Malatya depremi Adıyaman'da da hissedildi
Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Vatandaşlar korku ve panik içerisinde kendini dışarı attı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı deprem sonrasında ağlayanlar oldu. Deprem nedeniyle cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili saha çalışması sürüyor.
Malatya depremi Adıyaman'da da hissedildi
Vatandaşlar korku ve panik içerisinde kendini dışarı attı
ADIYAMAN - Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.
Saat 17.46'da Malatya Battalgazi ilçe merkezli depremi hisseden illerden birisi olan Adıyaman'da vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı deprem sonrasında ağlayanlar oldu.
Deprem nedeniyle cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili saha çalışması sürüyor.