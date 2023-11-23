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Malatya depremi Adıyaman'da da hissedildi

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Vatandaşlar korku ve panik içerisinde kendini dışarı attı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı deprem sonrasında ağlayanlar oldu. Deprem nedeniyle cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili saha çalışması sürüyor.