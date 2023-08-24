Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi
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Sabah saat 08.35'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, komşu il Adıyaman'da da hissedildi. Vatandaşlar deprem sırasında dışarı çıktıklarını belirtti.
Malatya'daki 5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi
ADIYAMAN - Malatya Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.
Sabah saat 08.35'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki deprem komşu ili olan Adıyaman'da da hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar bulundukları binadan dışarı çıktı.
Depremi hisseden ve dışarı çıkan vatandaşlar, depremin şiddetli olduğunu ve hissettikten sonra dışarı çıktıklarını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Dünya