Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi

Malatya'daki 5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi

ADIYAMAN - Malatya Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

Sabah saat 08.35'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki deprem komşu ili olan Adıyaman'da da hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar bulundukları binadan dışarı çıktı.

Depremi hisseden ve dışarı çıkan vatandaşlar, depremin şiddetli olduğunu ve hissettikten sonra dışarı çıktıklarını ifade etti.