Malatya'da depremden etkilenen 2 bina patlayıcıyla yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı. Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binalar 214 kilogram patlayıcı ve 2 bin 600 kapsül kullanılarak ortadan kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.
Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binalar 214 kilogram patlayıcı ve 2 bin 600 kapsül kullanılarak ortadan kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Dünya