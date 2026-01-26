ABD'de özel jet düştü

ABD'nin Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 'Bombardier Challenger 600' tipi jetin, Maine eyaletinde Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğünü açıkladı. Uçakta 8 kişinin bulunduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Havalimanından yapılan açıklamada ise pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedildi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.