ABD'de özel jet düştü
ABD'nin Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan 'Bombardier Challenger 600' tipi özel jetin düştüğü bildirildi. Federal Havacılık İdaresi, kazanın detayları ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
ABD'nin Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 'Bombardier Challenger 600' tipi jetin, Maine eyaletinde Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğünü açıkladı. Uçakta 8 kişinin bulunduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Havalimanından yapılan açıklamada ise pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedildi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya