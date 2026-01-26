ABD'de özel jet düştü

Haberler

ABD'nin Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan 'Bombardier Challenger 600' tipi özel jetin düştüğü bildirildi. Federal Havacılık İdaresi, kazanın detayları ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 'Bombardier Challenger 600' tipi jetin, Maine eyaletinde Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğünü açıkladı. Uçakta 8 kişinin bulunduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Havalimanından yapılan açıklamada ise pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedildi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
