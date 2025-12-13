Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İtalya Başbakanı Meloni ile Roma'da görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'daki Chigi Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki ateşkes ve barış planı ile ilgili gelişmeler konuşuldu.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meloni, "Bölgedeki son gelişmeleri ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tam olarak uygulanması yoluyla Gazze'deki ateşkesi pekiştirme ihtiyacını görüştük" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Gazze'nin istikrarı ve yeniden inşasında öncü bir rol üstlenme kararlılığını yinelediğini belirten Meloni, "Filistin Yönetimi'nin reform programına desteğimizi yeniledim. Bu program, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa götürecek siyasi sürecin yeniden başlatılması açısından da büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
