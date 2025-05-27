Mahmud Abbas ve Antonio Costa, Gazze'deki Durumu Görüştü

Mahmud Abbas ve Antonio Costa, Gazze'deki Durumu Görüştü
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve insani yardımlar hakkında telefon görüşmesi yaptı. Costa, İsrail ablukasının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın, yaptıkları telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması konusunu ele aldığı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, AB'nin Filistin yönetimine ve Gazze'ye yönelik yardımlar için şükranlarını sunan Abbas, "Bu yardımlar, Filistin ile AB ülkeleri arasındaki dostluğun ve ortaklığın gücünü yansıtmaktadır. AB'nin iki devletli çözüm, İsrail yerleşim birimleri, savaşın durdurulması ve yardımların sağlanması konularındaki kararlı tutumunu takdir ediyoruz" dedi.

Costa ise görüşmeye ilişkin paylaşımında, Gazze'deki 'felaket düzeyindeki' insani durum ve Batı Şeria'da artan şiddet konusundaki ciddi endişelerini yinelediğini aktardı. Costa, "İsrail ablukasını kaldırmalı. Uluslararası hukuk ve insani ilkelere uygun olarak insani yardım ve desteğe derhal, güvenli ve engelsiz erişim sağlamalı. Geriye kalan rehineler derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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