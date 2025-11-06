Haberler

Mahmud Abbas, Papa 14. Leo ile Görüştü

Mahmud Abbas, Papa 14. Leo ile Görüştü
Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'ye yardım ve iki devletli çözüm vurgulandı.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo ile görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan'ın Filistin Devleti'ni tanıyan 26 Haziran 2015 tarihli anlaşmanın 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ile Vatikan'da görüşme gerçekleştirdi.

Vatikan Basın Ofisi'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Samimi geçen görüşme sırasında, Gazze'deki sivil halka yardım sağlanması ve iki devletli bir çözüm yoluyla çatışmanın sona erdirilmesine acil ihtiyaç duyulduğu belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
