Üye Girişi
Haberler
BBC

Mahmud Abbas, Gazze'nin İşgaline İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

Mahmud Abbas, Gazze'nin İşgaline İzin Vermeyeceklerini Açıkladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki toprakları işgal etmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Abbas, Gazze'deki savaşın sona ermesi çağrısında bulunarak, dünya toplumunu olaylara duyarsız kalmamak konusunda uyardı.

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud, " Gazze'nin tek karışını bile İsrail'in almasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Abbas, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bitmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in "soykırım yaptığını" ve Gazze'yi neredeyse tamamen yok ettiğini söyleyen Abbas, Gazze'nin artık yaşamaya uygun bir yer olmaktan çıktığını dile getirdi.

Abbas, "Bu delilik sona ermeli. Tüm dünya halkımıza yapılanlardan sorumludur" dedi.

Kürsüye alkışlarla çıkan Abbas, konuşmasının başında üç kez üst üste, "Terk etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz" dedi.

Abbas, "Filistin bizim yurdumuz. Babalarımızın, dedelerimizin yurdu. Bizim kalacak. Orayı terk edecek birileri varsa, o da işgalcilerdir" diye konuştu.

Filistinli otoritelere göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 41 binden fazla kişi öldürüldü. 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de yaşayanların büyük kısmı yerlerinden edildi ve açlık tehdidi altında yaşıyor.

Abbas, Gazze'de taraflar arasında kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes için çağrıda bulunurken, Batı Şeria ve Doğu KUdüs'te Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da durmasını istedi.

"Tampon bölgelerin kurulmasını ve Gazze'nin parçalanmasını reddediyoruz" diyen Abbas, Gazze'de "bir santimetrenin bile alınmasına" izin vermeyeceklerini kaydetti.

Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde sınır kontrolleri dahil tüm yetkiyi kurması gerektiğini söyleyen Abbas, bu yolla savaş bitiminde seçimlerin de yapılabileceğini dile getirdi.

İsrail'in BM elçisi Danny Danon Abbas'ın konuşmalarına yanıt vererek, Abbas'ın yalnızca BM karşısında barışla ilgili konuştuğunu ve Filistin liderinin 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını kınamadığını söyledi.

ABD'den İsrail'e 8,7 milyar dolarlık askeri yardım

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'nin ülkeye 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi göndereceğini duyurdu.

Paketin, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi dahil İsrail'in askeri hedeflerine destek amacı taşıdığı bildirildi.

7 Ekim'den beri Gazze'ye yoğun hava saldırısı ve kara operasyonu yürüten İsrail ordusu, Pazartesi'den bu yana Lübnan'da yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Söz konusu yardımın 3,5 milyar dolarının "temel askeri tedarik" için, 5,2 milyar dolarının hava savunma sistemleri için sağlanacağı kaydedildi.

BBC

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Mahmud Abbas Orta Doğu Güvenlik Politika Filistin İsrail Gazze Dünya

BDDK duyurdu: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

BDDK duyurdu: Birikmiş borçlar yapılandırılabilecek

 Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

Bıden gitmeden son jestini yaptı! İsrail katliamlarına bir destek daha
Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman, kimler yapabilir, şartları ne? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Mudanya, Gemlik, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye elektrik kesintisi listesi MasterChef yumurtalı pide tarifi! En güzel yumrtalı pide tarifi! Yumurtalı pide nasıl yapılır? Yumurtalı pide için gerekli malzemeler! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Bayraklı, Konak, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef trileçe tarifi! En güzel trileçe tarifi! Trileçe nasıl yapılır? Trileçe için gerekli malzemeler! Serhat Akın kimdir? Serhat Akın hangi takımlarda oyandı, Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oyandı? Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? SON DAKİKA! Silahlı saldırıya uğradı Serhat Akın sağlık durumu ne? Serhat Akın'ı kim vurdu, neden vurdu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });