Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in Gazze'de meşruiyeti yok
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin bölünmesini kabul etmediklerini ve İsrail'in bu bölgede meşruiyetinin bulunmadığını açıkladı. Abbas, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ve insani yardım girişinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin bölünmesini reddettiklerini belirterek, İsrail'in Gazze'de meşruiyetinin bulunmadığını bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi'nin 13'üncü dönem açılışında yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'nin Gazze, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü kapsayan tek ve bölünmez bir coğrafi-siyasi bütün olduğunu ifade etti. Abbas, önceliklerinin Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardımların derhal girişinin sağlanması olduğunu söyleyerek, Gazze'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasının uygulanması gerektiğini aktardı.

Abbas, bu yılın 'Filistin demokrasisi yılı' olacağını kaydederek, yerel seçimlerin nisan ayında yapılacağını, Fetih'in 8'inci kongresi ile Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin de bu yıl içinde planlandığını duyurdu. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki uygulamalarının, Gazze'deki kadar tehlikeli olduğunu dile getiren Abbas, uluslararası topluma, İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

