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Mahkeme 15 yıl sonra işverenine dava açan dönerci çırağını zengin etti

Mahkeme 15 yıl sonra işverenine dava açan dönerci çırağını zengin etti
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İsviçre'de birkaç yıl dönercide çıraklık yaptıktan sonra 2009'da işten atılan Türk genci kullanamadığı yıllık izinleri ve alamadığı fazla mesaileri için 15 yıl sonra işverenine dava açtı. Mahkemeyi kabul eden ve tanık ifadelerini yeterli bulan mahkeme dönerciyi 133 bin Euro'luk (yaklaşık 5 milyon TL) fazla mesai ve tatil parası ödemeye mahkum etti.

İşviçre'de haftada 20 ya da 20,5 saat çalışmak için anlaşma imzalayan, ancak yıllık izinlerini kullanamayan ve fazla mesailerini alamayan dönerci çırağı 2009'ta atıldığı iş yerine 15 yıl sonra dava açtı.

RAKAM YAKLAŞIK 5 MİLYON TL

Türk gencinin açtığı davayı kabul edip tanık ifadelerini yeterli bulan mahkeme döner büfesi sahibini 133 bin Euro'luk (yaklaşık 5 milyon TL) fazla mesai ve tatil parası ödemeye mahkum etti. Sözcü'de yer alan habere göre 5 bin 137 Euro'luk mahkeme masrafını da döner büfesi sahibi ödeyecek.

İSVİÇRE'DE ÇALIŞANLARIN HAKLARI YASALARLA TEMİNAT ALTINDA

İsviçre'de, fazla mesai ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde 25 daha üzerinde hesaplanıyor. Ülkede hem sendikalar güçlü, hem de çalışanların hakları yasalarla teminat altında.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Barış O. B.:

5 milyona hangi ülkede zengin olunuyor şaka mısınız

10
10
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Isvicre nin Para Birimi Euro Degil, Isvicre Frangi dir...Yalan Haber Zaten..

13
3
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Lutfi Turan:

Darısı Türkiye’deki çalışanların başına

8
0
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Cafer Kılıçaslan:

bizim ülkemizde hükümet sendikaya karşı eylem yaptırmıyor

6
1
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