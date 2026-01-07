Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

ABD'de Trump yönetiminin Kongre üyelerine kapalı oturumda verdiği brifingde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yaralanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DÜNYANIN MERAK ETTİĞİ SORU

Maduro ve eşinin, kendilerini yakalamaya çalışan ABD güçlerinden kaçmaya çalıştıkları sırada başlarını çarpmaları sonucu yaralandıkları öne sürüldü. Yaralanmaların çatışma ya da doğrudan bir müdahale sonucu değil, kaçış esnasında meydana geldiği iddia edildi.

HENÜZ DOĞRULANMADI

Trump yönetimi yetkilileri, olayın ayrıntılarına ilişkin kamuoyuyla daha fazla bilgi paylaşmazken, söz konusu iddialar Venezuela makamları tarafından henüz doğrulanmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD özel kuvvetleri 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdı.

Maduro ve eşi New York'a getirilip önceki gün itibarıyla yargılanmaya başlanırken, mahkemeye getiriliş görüntüleri servis edilen Maduro ve eşinin yüzlerinde yaralar olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.