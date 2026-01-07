Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yüzlerinde oluşan yaralar dikkatlerden kaçmamıştı. Mahkemeye getirildikleri anlara ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapan ABD yönetimi, Maduro ve eşinin kendilerini yakalamaya çalışan ABD güçlerinden kaçmaya çalıştıkları sırada başlarını çarpmaları sonucu yaralandıklarını öne sürdü.
- ABD özel kuvvetleri 3 Ocak'ta Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdı.
- Maduro ve eşinin yaralanmalarının, ABD güçlerinden kaçmaya çalışırken başlarını çarpmaları sonucu meydana geldiği iddia edildi.
- Maduro ve eşi New York'a getirilip yargılanmaya başlandı.
ABD'de Trump yönetiminin Kongre üyelerine kapalı oturumda verdiği brifingde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yaralanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
DÜNYANIN MERAK ETTİĞİ SORU
Maduro ve eşinin, kendilerini yakalamaya çalışan ABD güçlerinden kaçmaya çalıştıkları sırada başlarını çarpmaları sonucu yaralandıkları öne sürüldü. Yaralanmaların çatışma ya da doğrudan bir müdahale sonucu değil, kaçış esnasında meydana geldiği iddia edildi.
HENÜZ DOĞRULANMADI
Trump yönetimi yetkilileri, olayın ayrıntılarına ilişkin kamuoyuyla daha fazla bilgi paylaşmazken, söz konusu iddialar Venezuela makamları tarafından henüz doğrulanmadı.
NE OLMUŞTU?
ABD özel kuvvetleri 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdı.
Maduro ve eşi New York'a getirilip önceki gün itibarıyla yargılanmaya başlanırken, mahkemeye getiriliş görüntüleri servis edilen Maduro ve eşinin yüzlerinde yaralar olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.