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Maduro: Kolombiya ile İş Birliği İstiyoruz

Maduro: Kolombiya ile İş Birliği İstiyoruz
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadelede iş birliği yapmadığını belirtti. Maduro, Kolombiya tarafının irtibat kurmaya yanıt vermediğini ifade etti.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Kolombiya'nın sınır hattında uyuşturucu kaçakçılığı, şiddet ve silahlı gruplarla mücadele konusunda Venezuela ile iş birliği yapmadığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamasında, "Kolombiya tarafında kimse telefonlarımıza çıkmıyor. Ordu, karşı taraftaki muhatabını arıyor ama cevap alamıyor. Sanki bu durum Kolombiya'nın umurunda değil. Polis bile yanıt vermiyor" dedi. Venezuela'nın Kolombiya ile 2 bin 219 kilometrelik sınıra sahip olduğunu belirten Maduro, "Uyuşturucu kaçakçılığına, Kolombiyalı silahlı terörist gruplara karşı demir yumrukla mücadele ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz, sınırı taramak ve suç faaliyetlerinden korumak için tüm desteğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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