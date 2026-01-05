Maduro davasında kilit tanık 'İçeriden': Eski istihbarat şefinin ifadesi dengeleri değiştirebilir

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm suçlamasıyla yargılandığı tarihi davada, "El Pollo" (Tavuk) lakaplı eski istihbarat şefi Hugo Carvajal'ın "kilit tanık" olarak kürsüye çıkacağı iddia edildi. Uzmanlar, Carvajal'ın itiraflarının Maduro için müebbet hapis yolunu açabileceğini belirtiyor.

"EL POLLO" KONUŞURSA DENGELER DEĞİŞİR

Venezuela'nın uzun yıllar istihbarat servisinin başında bulunan ve rejimin tüm karanlık noktalarına hakim olan Hugo Carvajal, Haziran ayında uyuşturucu terörizmi ve silah kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmişti. 2019 yılında Maduro ile yollarını ayırarak muhalefeti desteklemeye başlayan Carvajal'ın, önümüzdeki ay yapılması beklenen duruşmada federal yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduğu bildirildi.

SAVCILAR AYLARDIR HAZIRLIK YAPIYOR

New York Post'a konuşan eski federal savcı Neama Rahmani, Carvajal'ın "ideal bir tanık" profili çizdiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Uyuşturucu kaçakçılığı davalarındaki cezalar çok yüksek. Bu yüzden sanıkların ceza indirimi almak için iş birliği yapması kaçınılmazdır. Carvajal, kürsüye çıkıp doğruyu söylerse cezasında önemli bir indirim alacaktır."

1988'de Panama lideri Manuel Noriega'ya karşı açılan davayı yürüten efsanevi savcı Dick Gregorie ise, Carvajal'ın aylar öncesinden savcılıkla anlaşmış olabileceğini ve haftalardır bu ifade için hazırlandığını öne sürdü.

Carvajal, Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazarak Maduro hükümetinin bir "narko-terörist organizasyon" olarak faaliyet gösterdiğini iddia etmiş,ABD yetkilileriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

EL POLLO KİMDİR ?

Carvajal, 2004 – 2011 yıllarında Hugo Chavez döneminde Askeri Karşı-İstihbarat Müdürlüğü'nün (DGCIM) direktörlüğünü yaptı. Daha sonra Ulusal Meclis'te milletvekilliği de dahil çeşitli görevlerde bulundu.

ABD, 2011 yılında Carvajal hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla iddianame hazırladı ve kendisini, ABD'de dağıtılmak üzere Venezuela'dan Meksika'ya yapılan kokain sevkiyatlarını koordine etmekle suçladı.

Savcılara göre Carvajal, "görevini uyuşturucu kaçakçılarını korumak ve operasyonlarını kolaylaştırmak" için kullandı.

Yıllarca Venezuela güvenlik aygıtının kilit bir figürü olarak görülen Carvajal, hükümete sadık biri olarak biliniyordu. Ancak 2019'da rejimle bağlarını kopardı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun geçici devlet başkanlığı iddiasına arka çıktı.

ABD'nin talebi üzerine Carvajal, 2019 yılında Madrid'de yakalandı. Ancak İspanyol mahkemesinin iade kararını başlangıçta engellemesi üzerine Carvajal serbest kaldı ve iki yıl boyunca saklandı. 2021'de yeniden yakalanıp 2023'te ABD'ye iade edildi. 2025 yılında tüm suçlamaları kabul etti.

Carvajal, "kokain ithal etme planı yapma" ve özellikle "FARC gibi yabancı bir militan gruba maddi destek sağlama" gibi suçlamalarla karşı karşıya.