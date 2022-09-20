Macron'un Kraliçe'nin cenazeye gitmesi olay oldu! Otobüste ayakta olan Macron için ''Muavin Macron'' yorumları yapıldı

2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle gitti. Otobüsle giden liderler arasında Macron'da vardı. Macron'un otobüs içerisinde ayakta gittiği görüntüler ortaya çıktı. Macron'un o görüntülerine ''Muavin Macron'' yorumları geldi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni, Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı.Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ndeki cenaze törenine sadece ABD Başkanı Joe Biden özel araçla gitti. Biden dışındaki tüm liderler tören alanına otobüsle taşındı.

"MUAVİN MACRON"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un araç içerisindeki bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Otobüs içinde ayakta olan Fransa Cumhurbaşkanı'na ''Muavin Macron'' yakıştırması yapıldı. Bazı kullanıcılar Macron'un otobüste oturacak yer bulamadığını ileri sürdü. O görüntüler günün en çok paylaşılan fotoğrafları arasında yerin aldı.