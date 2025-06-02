Macron'un Bal Mumu Heykeli Çalındı
Fransa'nın Paris şehrindeki Grevin Müzesi'nden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bal mumu heykeli çalındı. Çalınma, Greenpeace üyesi şüphelilerin müze çalışanı gibi davranarak gerçekleştirdiği bir operasyonla gerçekleşti. Heykelin değeri 40 bin avro olarak belirlendi.
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bal mumundan yapılan heykelinin çalındığı bildirildi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Grevin Müzesi'nden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bal mumu heykeli çalındı. Fransa basını, çevre örgütü Greenpeace üyesi oldukları belirtilen şüphelilerin, içeri girdikten sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davrandığını bildirdi. Şüphelilerin, heykeli örtüye sararak müzenin acil çıkış kapısından çıkardığı aktarıldı.
Eserin 40 bin avro değerinde olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya