Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Elysee Sarayı'nda Görüştü

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Elysee Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.