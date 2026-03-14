Fransa, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan ve İsrail arasındaki olası ateşkes görüşmelerine Paris'te ev sahipliği yapmaya ve süreci kolaylaştırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini engellemek için her şey yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki taraflara itidal çağrısında bulunan Macron, saldırıların durması gerektiğini vurgulayarak, "Hizbullah bu tırmandırmayı derhal durdurmalıdır. Yüz binlerce insan bombardımanlardan kaçmışken, İsrail geniş çaplı bir taarruzdan vazgeçmeli ve yoğun saldırılarına son vermelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan hükümetinin İsrail ile masaya oturmaya istekli olduğunu belirten Macron, Tel Aviv yönetimine bu diplomatik fırsatı değerlendirme çağrısı yaptı. Macron, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Lübnan hükümeti, İsrail ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Ülkenin tüm bileşenleri burada temsil edilmelidir. İsrail, görüşmeleri başlatmak, ateşkesi sağlamak, kalıcı bir çözüm bulmak ve Lübnan makamlarının ülkenin egemenliğine yönelik taahhütlerini hayata geçirmesine olanak tanımak için bu fırsatı değerlendirmelidir. Fransa, bu görüşmelere Paris'te ev sahipliği yaparak süreci kolaylaştırmaya hazırdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı