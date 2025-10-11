Haberler

Macron, Lecornu'yu Yeniden Başbakan Atadı

Macron, Lecornu'yu Yeniden Başbakan Atadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başbakanlık görevinden istifa eden Sebastien Lecornu'yu tekrar başbakan olarak atadı ve yeni hükümeti kurması için görevlendirdi.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında başbakanlık görevinden istifa eden Sebastien Lecornu'yu tekrar başbakan olarak atadı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 Ekim'de yeni hükümeti kurduktan sonra ertesi gün istifa eden Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan olarak atadı ve onu tekrar hükümeti kurmak için görevlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
