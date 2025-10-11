Macron, Lecornu'yu Yeniden Başbakan Atadı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında başbakanlık görevinden istifa eden Sebastien Lecornu'yu tekrar başbakan olarak atadı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 Ekim'de yeni hükümeti kurduktan sonra ertesi gün istifa eden Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan olarak atadı ve onu tekrar hükümeti kurmak için görevlendirdi.