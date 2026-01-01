Macron'dan, İsviçre'ye taziye mesajı

Haberler

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'deki kayak merkezinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve İsviçre halkına destek mesajı verdi.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'de kayak merkezinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşı gecesi İsviçre'de kayak merkezinde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Macron, "İsviçre halkı ile yetkililerine, Fransa'nın tam dayanışmasını ve kardeşçe desteğini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise patlamada yaralananlar arasında iki Fransız vatandaşının da bulunduğunu ve hastanede tedavi altında olduklarını bildirdi. Açıklamada, konsolosluk yetkililerinin İsviçreli mevkidaşlarıyla iletişim halinde olduğu da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

