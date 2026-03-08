Haberler

Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Savaşın başından bu yana İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı arayan ilk lider Fransa Cumhurbaşkanı Macron oldu. Saldırıların durmasını isteyen Macron, Pezeşkiyan'a Hürmüz Boğazı'nın da açılması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeçkian ile görüştüm.

Ona, şu anda Fransız büyükelçiliğinde bulunan Cécile Kohler ve Jacques Paris'in güvenliği ve Fransa'ya dönüşlerinin bizim için mutlak öncelik olduğunu söyledim.

İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğinin altını çizdim.

İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapatılmasına son vererek seyrüsefer özgürlüğünü de garanti altına almalıdır.

Son olarak, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarının geliştirilmesi ve bölgedeki tüm istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine ilişkin derin endişemizi yineledim; bunlar mevcut krizin temelinde yatmaktadır.

Bu kritik zorlukların üstesinden gelmek, gerginliği sona erdirmek ve barışı korumak için diplomatik bir çözüm her zamankinden daha gerekli.

İletişimi sürdürme konusunda anlaştık.

