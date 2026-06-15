Haberler

Macaristan Başbakanı Magyar: Başbakanın Görev Süresi En Fazla Sekiz Yılla Sınırlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, parlamentonun başbakanlık görev süresini sekiz yılla sınırlayan düzenlemeyi görüşeceğini açıkladı. Magyar ayrıca Orban hükümetinin 2024'te gizlice bir göçmen kampı inşa ettiğini iddia etti.

( ANKARA ) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, parlamentonun Başbakan'ın görev süresinin en fazla sekiz yılla sınırlandırılmasını öngören düzenlemeyi görüşeceğini açıkladı. Magyar ayrıca, Orban hükümetinin 2024 yılında gizlice bir göçmen kampı inşa etmeyi planladığını söyledi.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğleden sonra Parlamento, Macaristan Başbakanı'nın görev süresini en fazla sekiz yılla sınırlandırmayı öngören teklifi oylayacak. Ayrıca, Viktor Orbán tarafından planlanan göçmen kampını da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Magyar, daha önce yaptığı ve alıntıladığı paylaşımda da "Her konuda Macar halkına yalan söylediler" ifadelerini kullanarak Orbán hükümetinin 2024 yılında ülkenin kuzeybatısındaki Vitnyéd kentinde gizlice bir göçmen kampı inşa ettiğini ortaya koyduğunu iddia etmişti. Orban'ın partisi Fidesz ise söz konusu belgelerin yalnızca AB ile yürütülen müzakerelerde kullanılmak üzere hazırlanan senaryoları yansıttığını savunuyor.

Parlamentoda görüşülmesi beklenen düzenlemenin kabul edilmesi halinde, Macaristan'da başbakanlık görev süresine ilk kez yasal bir üst sınır getirilmiş olacak. Teklif, 16 yıl boyunca kesintisiz ülkeyi yöneten Viktor Orbán'ın iktidar dönemine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde gündeme geldi.

Kaynak: ANKA
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

Bu hareketi başını yaktı!
Etiyopya'da facia! Otobüs 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 28 kişi öldü

Ülkeyi yasa boğan facia: 28 kişi hayatını kaybetti
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Ankara'da dikkat çeken buluşma: İşte Erbakan ile Destici'nin buluşmasında öne çıkan başlıklar?

Erbakan ve Destici'den kritik zirve
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış

Şok yenilgi sonrası ezber bozan sözler: Bana göre...