Macaristan: Zelenskiy, petrol sevkiyatını başlatmadan bizden destek beklemesin

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy petrol sevkiyatını yeniden başlatmadığı sürece bizden destek beklemesin" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın kendisinin, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik yardımını engellediği yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Orban, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Donald, Macar halkı ve Macaristan'dan ben sorumluyum. Onlara zarar veren olursa, onları korumak benim görevimdir. Şimdi de durum böyle olacak. Devlet Başkanı Zelenskiy, petrol sevkiyatını yeniden başlatmadığı sürece bizden herhangi bir destek beklemesin" ifadelerini kullandı.

