Macaristan Başbakanı'ndan LGBT Propagandasına Tepki: 'Anne Kadındır, Baba Erkektir'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT propagandasına sert bir tepki gösterdi. Orban, toplumun temel değerlerini savunarak, 'Anne kadındır, baba erkektir. Çocuklarımızı rahat bırakın. Daha fazla cinsiyete ihtiyacımız yok.' ifadelerini kullandı. Orban'ın bu çıkışı, cinsiyet eşitliği ve LGBT hakları konusunda tartışmaları alevlendirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT propagandasına tepki gösterdi:
"Anne kadındır, baba erkektir. Çocuklarımızı rahat bırakın.
Daha fazla cinsiyete ihtiyacımız yok."