Macaristan Başbakanı Magyar ile Slovakya Başbakanı Fico, Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile yaptığı telefon görüşmesinde, Slovakya'daki Macar vatandaşların haklarını koruma vurgusu yaptı ve belirli güvence olmadan politika görüşmelerine katılmayacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Magyar görüşmeye ilişkin, "Slovakya'da yaşayan Macarları hapis cezasıyla tehdit eden yasaların yürürlükten kaldırılacağına dair güvence almadan ve gelecekte Beneš Kararnameleri ile 'toplu suçluluk' ilkesine dayanarak, Slovakya'daki Macar vatandaşların topraklarına el konulmayacağı açıkça ortaya konulmadan herhangi bir politika konusunda görüşmelere katılmayacağımızı net bir şekilde ifade ettim" dedi.

Slovakya Başbakanı'na, TISZA hükümetinin Macaristan–Slovakya ilişkilerini güçlendirmek ve Visegrád İşbirliği'ni yeniden canlandırmak için çalışacağını yeniden teyit ettim. Ancak bu konuların önce açıklığa kavuşturulması ve çözülmesi gerektiğini belirttim.

Robert Fico'ya, herhangi bir Macar hükümeti için Slovakya'daki Macar soydaşlarımızın haklarının korunmasının Macaristan–Slovakya ilişkilerinde en yüksek öncelik olduğunu vurguladım. Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Konseyi'nin yaklaşan toplantısında görüşmelere yüz yüze devam etme konusunda mutabık kaldık."

Kaynak: ANKA
