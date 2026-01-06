Haberler

Yönetmen Bela Tarr hayatını kaybetti

Yönetmen Bela Tarr hayatını kaybetti
Güncelleme:
Ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, 'Karhozat', 'Torino Atı' gibi önemli eserlerin arkasındaki isim olarak 70 yaşında yaşamını yitirdi. Avrupa Film Akademisi, Tarr'ın entelektüel duruşunu ve ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı.

MACAR yönetmen Bela Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.

'Karhozat', 'Torino Atı', 'Londra'daki Adam', 'Karanlık Armoniler' ve 'Şeytanın Tangosu' gibi filmleriyle tanınan Macar asıllı yönetmen Bela Tarr, yaşamını yitirdi. Avrupa Film Akademisi'nin yayınladığı yazılı açıklamada, Tarr'ın ölümünden önceki süreçte uzun ve ciddi bir hastalık geçirdiği bildirildi. Açıklamada Tarr'ın seçkin bir yönetmen olmasının yanı sıra 'güçlü ve politik duruşa sahip bir entelektüel' olduğu da belirtildi. Tarr'ın ailesinin bu zor dönemde basın ile kamuoyundan anlayış beklediği ve rahatsız edilmek istemedikleri kaydedildi.

