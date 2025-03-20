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Maç sırasında kavga eden Somalili askerler ülkelerine geri gönderildi

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Isparta'da eğitim alan Somalili askerlerin kendi aralarında çıkan kavganın sorulması üzerine; kavgada 1'i ağır 51 Somali personelinin yaralandığını ve eğitimlerini tamamlayan Somalili askerlerin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Isparta Valiliği'nden 18 Mart'ta yapılan açıklamada, General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında kavga çıktığı ve 24 Somalili askerin yaralandığı ifade edilmişti.

"İDARİ VE ADLİ TAHKİKAT YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; "Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir. Kışlada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir."

"OLAYA MÜDAHALE EDEN PERSONELİMİZ DE YARALANDI"

MSB kaynakları, son durumun sorulması üzerine şunları kaydetti; "17 Mart 2025 tarihinde 40'ıncı Komando Tugay Komutanlığı'nda komando temel eğitimi gören Somali Silahlı Kuvvetler personeli arasında oynanan futbol maçında kavga çıkmıştır. Biri ağır olmak üzere toplam 51 Somali personeli yaralanmıştır. Olaya müdahale eden bazı personelimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Konunun araştırılması maksadıyla heyet görevlendirilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan Somalili askerler ülkelerine gönderilmiştir."

Maç sırasında kavga eden Somalili askerler ülkelerine geri gönderildi
Kaynak: ANKA / Dünya
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