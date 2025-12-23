Fransa'da kimya tesisinde patlama: 4 yaralı
Fransa'nın Lyon kentindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın hidrojen kaynaklı olabileceğini duyurdu.
Fransa'nın Lyon kentinin güneyindeki bir kimya tesisinde dün meydana gelen patlamada 3'ü ağır, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, patlamanın hidrojen kaynaklı olabileceğini belirtti.
Rhone Valiliği, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve kapalı alanlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.
