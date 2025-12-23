Haberler

Fransa'da kimya tesisinde patlama: 4 yaralı

Fransa'da kimya tesisinde patlama: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Lyon kentindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın hidrojen kaynaklı olabileceğini duyurdu.

FRANSA'nın Lyon kentindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın Lyon kentinin güneyindeki bir kimya tesisinde dün meydana gelen patlamada 3'ü ağır, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, patlamanın hidrojen kaynaklı olabileceğini belirtti.

Rhone Valiliği, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve kapalı alanlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
title