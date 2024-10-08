Lukaşenko'dan Nükleer Silah Açıklaması: Tek Taraflı Kullanım Olmayacak

BELARUS Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un kendisine ait olsa bile nükleer silahları asla tek taraflı olarak kullanmayacağına söz verdi.

Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi'ne katılmak üzere Kremlin'e gelen Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko gazetecilere, nükleer silah kullanımına ilişkin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Biri devlet sınırımızı aşarsa, gerektiği noktada bu silahlar kullanılacaktır" dedi.

Belarus'un kendisine ait olsa dahi nükleer silahları asla tek taraflı olarak kullanmayacağına söz veren Lukaşenko, "Hiçbir ülke bu tür silahları müttefiklerine danışmadan kendi isteğiyle kullanmaz. Nükleer silahların kullanım konusu ortaya çıkarsa, sadece Rusya'ya danışmakla kalmayıp, Rusya ile çok ciddi görüşmelerde bulunuruz" ifadelerini kullandı.