Lukaşenko'dan Maduro'ya sıcak davet: 'Kapımız ona açık'

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden ve görevden ayrılması durumunda Belarus'a gelebileceğini söyledi ve "Kapımız ona her zaman açık" dediABD ile Venezuela arasındaki gerilime de değinen Lukaşenko, barışçıl çözüm çağrısında bulundu.

ABD-Maduro gerilimi tırmanırken, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko sürpriz bir açıklama yaptı: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Belarus'a gelirse memnuniyetle karşılanacak.

SICAK DAVET

Lukaşenko, ABD medya kuruluşu Newsmax'e verdiği röportajda, Maduro'nun Belarus'a taşınmasının memnuniyetle karşılanacağını söyledi. Ancak iki lider arasında bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını vurguladı.

"Maduro hiçbir zaman bizim düşmanımız olmadı. Eğer Belarus'a gelmek istiyorsa, kapılar ona açık," diyen Lukaşenko, Maduro'yu "çok sert bir adam" olarak nitelendirdi.

ABD-MADURO GERİLİMİ

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim giderek yükseliyor. ABD, Güney Karayipler'de büyük askeri yığılmalar yapıyor ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere operasyonlar düzenliyor.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın, Maduro'ya "hayatını kurtarmak için Venezuela'yı terk etmesini" teklif ettiği, ancak Maduro'nun teklife hemen cevap vermemesi halinde anlaşma olasılığının ortadan kalkabileceği iddia edilmişti. Venezuela hükümeti ise ABD'nin ülkenin petrol rezervlerini ele geçirmek amacıyla rejim değişikliği peşinde olduğunu öne sürüyor.

"2. VİETNAM OLUR" UYARISI

Lukaşenko, Venezuela ile olası bir çatışmanın "ikinci bir Vietnam savaşı" anlamına geleceğini belirterek, "Buna ihtiyacınız var mı? Yok. Bu yüzden savaşa gerek yok. Bir anlaşmaya varabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ABD'ye giden uyuşturucu akışına dair Trump'ın açıklamalarına şüpheyle yaklaştığını belirten Lukaşenko, Maduro'nun uyuşturucu bağımlısı olmadığını söyledi. "Savaş hiçbir şeye yol açmaz. Venezuela'da çatışma sadece Maduro'yu destekleyen halkın bir araya gelmesiyle sonuçlanır," dedi.