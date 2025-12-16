Haberler

Lukaşenko'dan Maduro'ya sıcak davet: "Kapımız ona açık"

Lukaşenko'dan Maduro'ya sıcak davet: 'Kapımız ona açık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden ve ülkeden ayrılması durumunda Belarus'a gelmesinin memnuniyetle karşılanacağını belirtti. ABD ile Venezuela arasındaki gerilime değinen Lukaşenko, barışçıl çözüm çağrısında bulundu ve ABD ile Venezuela arasındaki olası bir savaşın "2. Vietnam" olabileceğini öne sürdü. Lukaşenko, Maduro'yu "Çok sert bir adam" olarak nitelendirdi.

  • Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden ve görevden ayrılması durumunda Belarus'a gelebileceğini söyledi.
  • Lukaşenko, Venezuela ile olası bir çatışmanın 'ikinci bir Vietnam savaşı' anlamına geleceğini belirtti.
  • ABD, Güney Karayipler'de büyük askeri yığılmalar yapıyor ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere operasyonlar düzenliyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden ve görevden ayrılması durumunda Belarus'a gelebileceğini söyledi ve "Kapımız ona her zaman açık" dediABD ile Venezuela arasındaki gerilime de değinen Lukaşenko, barışçıl çözüm çağrısında bulundu.

ABD-Maduro gerilimi tırmanırken, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko sürpriz bir açıklama yaptı: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Belarus'a gelirse memnuniyetle karşılanacak.

SICAK DAVET

Lukaşenko, ABD medya kuruluşu Newsmax'e verdiği röportajda, Maduro'nun Belarus'a taşınmasının memnuniyetle karşılanacağını söyledi. Ancak iki lider arasında bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını vurguladı.

"Maduro hiçbir zaman bizim düşmanımız olmadı. Eğer Belarus'a gelmek istiyorsa, kapılar ona açık," diyen Lukaşenko, Maduro'yu "çok sert bir adam" olarak nitelendirdi.

ABD-MADURO GERİLİMİ

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim giderek yükseliyor. ABD, Güney Karayipler'de büyük askeri yığılmalar yapıyor ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere operasyonlar düzenliyor.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın, Maduro'ya "hayatını kurtarmak için Venezuela'yı terk etmesini" teklif ettiği, ancak Maduro'nun teklife hemen cevap vermemesi halinde anlaşma olasılığının ortadan kalkabileceği iddia edilmişti. Venezuela hükümeti ise ABD'nin ülkenin petrol rezervlerini ele geçirmek amacıyla rejim değişikliği peşinde olduğunu öne sürüyor.

"2. VİETNAM OLUR" UYARISI

Lukaşenko, Venezuela ile olası bir çatışmanın "ikinci bir Vietnam savaşı" anlamına geleceğini belirterek, "Buna ihtiyacınız var mı? Yok. Bu yüzden savaşa gerek yok. Bir anlaşmaya varabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ABD'ye giden uyuşturucu akışına dair Trump'ın açıklamalarına şüpheyle yaklaştığını belirten Lukaşenko, Maduro'nun uyuşturucu bağımlısı olmadığını söyledi. "Savaş hiçbir şeye yol açmaz. Venezuela'da çatışma sadece Maduro'yu destekleyen halkın bir araya gelmesiyle sonuçlanır," dedi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Cesur sahneleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı

Cesur sahneleri tepki çekmişti! Açıklama yaptı: Sevişmemeyi...
Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

Böreği insanlardan önce fare yedi
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Galatasaray yenilgisi Erol Bulut'un sonunu getirdi

Galatasaray yenilgisi ünlü teknik adamın sonunu getirdi
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
'Süper Vali'nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrolde bulundu
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı

Görevden alınan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
title