Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı
Gazze'ye gönderilmek üzere et ticareti yapmak isteyen Lübnanlı bir iş insanını yaklaşık 300 bin dolar dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, 4 kişi Bursa'da yakalandı. Kendilerini Brezilya merkezli bir firma olarak tanıtan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, dolandırılan paranın ise iade edildiği öğrenildi.
Filistin'de gıda ticareti yapan Lübnanlı iş insanı M.İ.A.A.A.'yı hedef alan dolandırıcılık olayında, Gazze'ye gönderilmek üzere et satma vaadiyle yaklaşık 300 bin dolar haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli Bursa'da yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, dolandırılan paranın iade edildiği öğrenildi.
KENDİLERİNİ BREZİLYALI OLARAK TANITTILAR
Şüphelilerin, Lübnanlı iş insanıyla elektronik posta yoluyla iletişime geçerek kendilerini Brezilya'da faaliyet gösteren bir et firmasının yetkilisi olarak tanıttığı belirlendi. Gazze'ye gönderilmek üzere 600 ton et siparişi alan şüpheliler, sevkiyat için ön ödeme talep etti.
"GÜMRÜK VERGİLERİ DAHA DÜŞÜK" DİYEREK TÜRK BANKASINA YÖNLENDİRDİLER
İş insanına, Türkiye'deki bir bankaya ait hesap numarası gönderildi. Durumdan şüphelenen M.İ.A.A.A.'ya, paranın Türkiye'deki hesaba yatırılma gerekçesi olarak "Türkiye'de gümrük vergilerinin daha düşük olduğu" bilgisi verildi. Bunun üzerine iş insanı, ön ödeme olarak 296 bin 386 doları belirtilen hesaba havale etti.
BELGELERİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Bir süre sonra gönderilen belgelerin sahte olduğunu ve et sevkiyatının hiç başlamadığını fark eden iş insanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine dolandırıcılık soruşturması başlatıldı.
FİRMA BURSA'DA ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, Brezilya'da faaliyet gösterdiği öne sürülen şirketin aslında Bursa'da kurulduğu ve İstanbul'da da bir ofisinin bulunduğu tespit edildi.
PARAYI KADIKÖY'DE ÇEKTİLER, KAMERALARA YAKALANDILAR
Şüphelilerin, havale edilen parayı Kadıköy'deki bir banka şubesinden çektiği belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, paranın bir çantaya doldurulduğu ve şüphelilerin farklı adreslere dağıldığı görüldü.
BURSA'DA OPERASYON
Kamera kayıtlarının takibi sonucu Bursa'da düzenlenen operasyonda E.E. (32), İ.D. (24), F.A. (42) ve M.A. (25) gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.E., İ.D. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DOLANDIRILAN PARA İADE EDİLDİ
Öte yandan dolandırılan 296 bin 386 doların, şüphelilerin tutuklanmasının ardından avukatları aracılığıyla mahkemeye iade edildiği öğrenildi. Paranın, Filistin'de yaşayan Lübnanlı iş insanına teslim edileceği bildirildi.