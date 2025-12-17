Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Filistin'de gıda ticareti yapan Lübnanlı iş insanı M.İ.A.A.A.'yı hedef alan dolandırıcılık olayında, Gazze'ye gönderilmek üzere et satma vaadiyle yaklaşık 300 bin dolar haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli Bursa'da yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, dolandırılan paranın iade edildiği öğrenildi.

KENDİLERİNİ BREZİLYALI OLARAK TANITTILAR

Şüphelilerin, Lübnanlı iş insanıyla elektronik posta yoluyla iletişime geçerek kendilerini Brezilya'da faaliyet gösteren bir et firmasının yetkilisi olarak tanıttığı belirlendi. Gazze'ye gönderilmek üzere 600 ton et siparişi alan şüpheliler, sevkiyat için ön ödeme talep etti.

"GÜMRÜK VERGİLERİ DAHA DÜŞÜK" DİYEREK TÜRK BANKASINA YÖNLENDİRDİLER

İş insanına, Türkiye'deki bir bankaya ait hesap numarası gönderildi. Durumdan şüphelenen M.İ.A.A.A.'ya, paranın Türkiye'deki hesaba yatırılma gerekçesi olarak "Türkiye'de gümrük vergilerinin daha düşük olduğu" bilgisi verildi. Bunun üzerine iş insanı, ön ödeme olarak 296 bin 386 doları belirtilen hesaba havale etti.

BELGELERİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra gönderilen belgelerin sahte olduğunu ve et sevkiyatının hiç başlamadığını fark eden iş insanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine dolandırıcılık soruşturması başlatıldı.

FİRMA BURSA'DA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, Brezilya'da faaliyet gösterdiği öne sürülen şirketin aslında Bursa'da kurulduğu ve İstanbul'da da bir ofisinin bulunduğu tespit edildi.

PARAYI KADIKÖY'DE ÇEKTİLER, KAMERALARA YAKALANDILAR

Şüphelilerin, havale edilen parayı Kadıköy'deki bir banka şubesinden çektiği belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, paranın bir çantaya doldurulduğu ve şüphelilerin farklı adreslere dağıldığı görüldü.

BURSA'DA OPERASYON

Kamera kayıtlarının takibi sonucu Bursa'da düzenlenen operasyonda E.E. (32), İ.D. (24), F.A. (42) ve M.A. (25) gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.E., İ.D. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOLANDIRILAN PARA İADE EDİLDİ

Öte yandan dolandırılan 296 bin 386 doların, şüphelilerin tutuklanmasının ardından avukatları aracılığıyla mahkemeye iade edildiği öğrenildi. Paranın, Filistin'de yaşayan Lübnanlı iş insanına teslim edileceği bildirildi.