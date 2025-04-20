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Lübnan Ordusu'ndan İsrail'e Roket Saldırısı Girişimine Engel

Lübnan Ordusu'ndan İsrail'e Roket Saldırısı Girişimine Engel
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Lübnan ordusu, güneyden İsrail'e yapılacak bir roket saldırısının girişimini önlediklerini duyurdu. Mart ayında fırlatılan roketlerle ilgili gözaltına alınan kişilerin sorguları sürerken, yapılan baskında roket ve fırlatma rampaları ele geçirildi.

LÜBNAN ordusundan yapılan açıklamada ülkenin güneyinden İsrail'e roket saldırısı girişiminin önlendiği bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, mart ayında ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili 16 Nisan'da gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "İstihbarat bilgileri doğrultusunda güneydeki Sayda kentine bağlı ez-Zahrani bölgesinde bir eve baskın düzenlendi. Söz konusu evde bazı roketler ve fırlatma rampaları ele geçirildi. Konuyla ilgili birkaç kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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