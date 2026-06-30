Haberler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 257'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 257'ye yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 4 bin 257'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya ulaştığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 253 çocuk ve 391 kadın bulunuyor.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 257'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 257'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 29 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 391'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise 'Anne olmak istiyorum' dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi

"Anne olmak istiyorum" dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Sinan Burhan canlı yayında ateş püskürdü: Şortla başbakan karşılayan medya düzeni bitti

Canlı yayında tansiyon yükseldi: Siyasete ayar veren o düzen bitti
Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti

Ülke alarmda! 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi