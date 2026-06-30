İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 257'ye yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 4 bin 257'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya ulaştığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 253 çocuk ve 391 kadın bulunuyor.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 257'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 257'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 29 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 391'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.