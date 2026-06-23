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Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 192'ye yükseldi

Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 192'ye yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 192 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 171 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda 253 çocuk ve 389 kadının öldüğü, 135 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 192'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 171'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 192'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 171'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 389'u kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Ayrıca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 176 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 135 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 406'sının ise yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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