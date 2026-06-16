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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 826'ya yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 826'ya yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 826 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 851 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 247 çocuk ve 364 kadın bulunuyor.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 826'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 851'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 826'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 851'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 16 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 364'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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