Lübnan'ın ülkelerine göndermek istediği Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla Beyrut yönetiminin Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermeye başladığını açıklamıştı. Ülkedeki 1.5 milyon Suriyeliyi iç savaşın sona ermesinin ardından ülkelerine yollamaya başlayan Lübnan hükümeti ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ülkelerine dönmemek için direnen Suriyelilerin çıkardığı isyanı Lübnan ordusu güçlükle bastırdı.

Dünyada kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçtiğimiz yılın son aylarında yaptığı açıklamayla sayıları 1.5 milyonu bulan Suriyelileri ülkelerine göndermeye başlayacaklarını duyurmuştu.

EKONOMİK KRİZ VE SUÇ ORANLARI TIRMANDI

6 milyon nüfuslu Lübnan'da artan ekonomik kriz ve suç oranlarının ardından düğmeye basan hükümet geçtiğimiz günlerde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

İSYAN ORDU TARAFINDAN GÜÇLÜKLE BASTIRILDI

Lübnan hükümetinin başlattığı girişime karşı çıkan binlerce Suriyeli vatanına dönmemek için direniş gösterdi. Ordunun güç kullanarak ülkelerine göndermek istediği Suriyeliler isyan çıkarırken, girişim Lübnan ordusu tarafından güçlükle bastırıldı.