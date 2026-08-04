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Lübnan-İsrail Müzakerelerinin 7. Turu Roma'da Başladı

Lübnan-İsrail Müzakerelerinin 7. Turu Roma'da Başladı
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Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7'nci turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Görüşmede, taraflar arasında daha önce imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili başlıkların ele alınacağı belirtildi.

LÜBNAN ile İsrail arasındaki müzakerelerin 7'nci turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Lübnan basını, Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7'nci turunun, İtalya'nın başkenti Roma'da başladığını duyurdu. Görüşmede, taraflar arasında daha önce imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili başlıkların ele alınacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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