Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: Ateşkes Tehlikede

(ANKARA) - Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında sağlanan ateşkesten üç ay sonra Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine ilk kez bir dizi roket atıldı. Roketler havada imha edildi ve can kaybı yaşanmadı. Ancak ciddi bir tırmanışa dönüşmesinden endişe duyulan gelişmenin ardından İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde yoğun uçuşlar gerçekleştiriyor.

Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında sağlanan ateşkesten üç ay sonra Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine ilk kez üç roket atıldı. Ardından İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde yoğun uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roketler havada imha edilirken can kaybı yaşanmadı. Ancak gelişmelerin İsrail ile Hizbullah arasındaki bir yıllık çatışmayı sona erdiren kırılgan ateşkes için tehlike oluşturabileceği belirtiliyor. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı, ancak bölge medyası İsrail'in saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutabileceği kaydediliyor.

Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, Lübnan'ın güneyinde askeri operasyonların yeniden başlama olasılığı konusunda "Tüm güvenlik ve askeri önlemler alınmalıdır, savaş ve barış konusunda karar veren Lübnan'dır" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, roketlerin hedefi olan Kuzey İsrail'deki Metulla kasabasının, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan farksız olduğunu söyledi. Bu açıklamanın Beyrut'a yönelik bir misilleme saldırısının sinyali olup olmadığı bölge medyasında dile getirilen konular arasında yer alıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun "ağır bir karşılık" vereceğini söyledi. Zamir, Lübnan devletinin ateşkese uymakla sorumlu olduğunu belirtti. Ateşkes kapsamında İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesinin yanı sıra Lübnan güneyindeki mevzilerden Hizbullah'ın çekilip yerine Lübnan ordusunun konuşlanması bulunuyor. İsrail ateşkes anlaşmasında Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için tanınan süre dolmasına rağmen beş bölgeden çekilmedi ve bölgeye uluslararası güçlerin konuşlanması yönündeki teklifleri de reddetti.