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Lübnan'daki patlayan çağrı cihazlarıyla ilgili Tayvanlı üreticiden açıklama

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Lübnan'da eş zamanlı patlayan çağrı cihazları sonrası Gold Apollo şirketi, patlayan cihazların kendilerine ait olmadığını, Budapeşte'deki BAC Consulting adlı firmanın ürettiğini açıkladı.

LÜBNAN'DA çağrı cihazlarının eş zamanlı şekilde patlayarak 2 binden fazla kişiyi yaralaması sonrasında cihazları üreten firmadan açıklama geldi. Tayvanlı şirketin yetkilisi, patlayan cihazları kendilerinin üretmediğini lisans verdikleri Budapeşte'deki bir firmanın ürettiğini duyurdu.

Patlayan çağrı cihazlarının Tayvan'daki üreticisi Gold Apollo, bugün basına yaptıkları açıklamada cihazları kendilerinin üretmediğini duyurdu. Gold Apollo Şirketi Başkanı Hsu Ching-kuang basın toplantısında, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting isimli şirketi, 3 yıl önce kendi markaları altında çağrı cihazını üretmek için yetkilendirdiklerini ifade etti. Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında " Apollo Gold Corporation, BAC ile uzun vadeli bir özel etiket yetkilendirmesi ve bölgesel acente işbirliği kurmuştur. Anlaşmaya göre, BAC'ye belirli bölgelerde ürün satışı için markamızı kullanma yetkisi veriyoruz, ancak ürünlerin tasarımı ve üretimi tamamen BAC tarafından gerçekleştiriliyor.

AR-924 çağrı cihazı ile ilgili olarak medyada çıkan son haberlere ilişkin olarak, bu modelin BAC tarafından üretildiğini ve satıldığını açıklığa kavuşturuyoruz. Biz sadece marka yetkisi veriyoruz ve bu ürünün tasarımı veya üretimiyle hiçbir ilgimiz yok. Her zaman ilgili düzenlemelere bağlı kalıyor ve ortaklarımızla şeffaf ve uyumlu bir işbirliği sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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