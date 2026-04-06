İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1497'ye yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 1497'ye, yaralı sayısının ise 4639'a ulaştığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınlar da yer alıyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 36 artarak 1497'ye, yaralı sayısının ise 209 artarak 4 bin 639'a yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 130 çocuk, 101 kadın ve 57 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.