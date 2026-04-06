İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1497'ye yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 639'a ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 36 artarak 1497'ye, yaralı sayısının ise 209 artarak 4 bin 639'a yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 130 çocuk, 101 kadın ve 57 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı