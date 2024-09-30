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Lübnan'da Yerinden Edilenler İçin Barınaklar Kuruluyor

Lübnan'da Yerinden Edilenler İçin Barınaklar Kuruluyor
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saatte 105 kişinin öldüğünü ve 359 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, 70 binden fazla Lübnanlının yerinden edildiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye ofisi, Lübnan'da yerinden edilen sivillerin sığındığı barınaklardan görüntüler paylaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saat içerisinde 105 kişinin hayatını kaybettiğini, 359 kişinin ise yaralandığını duyurdu. UNHCR Suriye ofisi, bölgedeki gerilimin giderek artması sebebiyle bu hafta 70 binden fazla Lübnanlının yerinden edildiğine dikkat çekerek, yerinden edilmiş sivillere barınaklar kurduğunu ifade etti. Sınır bölgesinde kurulan barınaklardan paylaşılan görüntülerde, insanların çadırlarda kaldığı, yatak yerine kartonların kullanıldığı kaydedildi. BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün paylaştığı verilerde, Lübnan'da son bir hafta içinde 118 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Ekim 2023'ten bu yana ise 211 bin kişinin yerinden edildiği ifade edildi. IOM açıklamasında, "Yüzde 42'si Bent Jbeil'den, yüzde 17'si Sour'dan ve yüzde 14'ü Marjaayoun'dan. Geri kalan yüzde 27'lik kesim ise Baalbek, Baabda, El Nabatieh, Saida, Hasbaya, Beyrut, El Hermel, Jezzine, Batı Bekaa, Zahle ve Chouf olmak üzere 11 farklı bölgeden gelmektedir. Bu dönemde en çok yeni yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan ilçeler Beyrut, Chouf, Baabda, Saida ve Aley'dir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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