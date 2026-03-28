İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1142'ye yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1142'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 315'e ulaştığını bildirdi. Yaşamını yitirenler arasında çocuklar, kadınlar ve sağlık çalışanları da var.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1142'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 315'e ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 26 artarak 1142'ye, yaralı sayısının ise 86 artarak 3 bin 315'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 122 çocuk, 83 kadın ve 42 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı