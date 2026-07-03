İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 298'e, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya ulaştığını açıkladı.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 298'e ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi, 12 bin 196 kişi de yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı