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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 298'e, yaralı sayısının ise 12 bin 196'ya ulaştığını açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 298'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi, 12 bin 196 kişi de yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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