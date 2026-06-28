İsrail'in, Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 246'ya yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4 bin 246'ya, yaralı sayısının ise 12 bin 190'a ulaştığını açıkladı.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 246'ya ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 246'ya yükseldi, 12 bin 190 kişi de yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı