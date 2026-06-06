Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 3 bin 558'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 870 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 245 çocuk ve 343 kadın bulunuyor.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 558'e, yaralı sayısının ise 10 bin 870'e ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 558'e, yaralı sayısının ise 10 bin 870'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 5 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 245'i çocuk ve 343'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.