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Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 3 bin 558'e yükseldi

Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 3 bin 558'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 870 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 245 çocuk ve 343 kadın bulunuyor.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 558'e, yaralı sayısının ise 10 bin 870'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 558'e, yaralı sayısının ise 10 bin 870'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 5 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 245'i çocuk ve 343'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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